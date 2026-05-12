Приручивший росомаху американец с одним рюкзаком сбежал от тюрьмы в США на Урал

Приручивший росомаху американец Крошел поддержал СВО и сбежал на Урал

65-летний житель США Стив Крошел, ставший первым американцем приручившим росомаху, поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине. Мужчина был вынужден сбежать в Свердловскую область с одним рюкзаком, поскольку на родине ему грозит тюрьма. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Крошел владел на Аляске парком, в котором туристы без проблем могли взаимодействовать с животными из дикой природы.

«Кто-то из туристов мог позвать лося, и тот реально выходил и подходил. Или можно было потрогать росомаху. Люди платили по 350 долларов, чтобы приехать ко мне на экскурсию», — поделился американец.

В 2024 году Крошел узнал о Кирилле Потапове из Свердловской области, который также разводил росомах. Американец получил визу и отправился знакомиться с россиянином.

Когда в 2025 году в парке на Аляске провели полицейский рейд из-за просроченной лицензии, все питомцы Крошела сбежали, а некоторые и вовсе не выжили. В отчаянии мужчина обратился к другу с Урала. Тот пригласил его на Урал. Американец без лишних раздумий согласился. С собой ему удалось взять рюкзак и 5 тысяч долларов.

Мужчина допустил, что власти в США ополчились на него после его высказываний в поддержку России. Крошел не был согласен с политикой своей страны и выступал против западной пропаганды. Тогда его и лишили самого дорогого, что у него было. Сын американца тоже изъявил желание переехать в Россию.

