Многодетный американец Хаффман ушел на СВО и поблагодарил Путина за гражданство

Многодетный американец Дерек Хаффман, который ушел на специальную военную операцию (СВО), обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина», — сказал Хаффман.

Он отметил, что страна приняла его и его семью. Американец подал заявление на получение гражданства перед тем, как отправился служить в армию. Только во время отпуска военнослужащий узнал о том, что он и его семья станут гражданами России.

Хаффман переехал в Россию из США в 2025 году. Он подписал контракт с Минобороны России и продолжает служить в зоне СВО. Он вместе с супругой воспитывает трех дочерей 10, 11 и 12 лет. В 2022 году они решились на переезд из Аризоны в Техас, поскольку их смущало влияние пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), однако вскоре это стало нормой для всех штатов, поэтому семья покинула страну.