Самолет оцепили на четыре часа из-за угрозы подрыва и сообщения «Аллах велик»

19:14, 12 мая 2026

Самолет KLM в аэропорту Испании оцепили из-за сообщения об угрозе подрыва
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самолет авиакомпании KLM в аэропорту Малаги (Испания) оцепили на четыре часа из-за угрозы подрыва и сообщения «Аллах велик». Об этом пишет издание Euro Weekly News.

Инцидент произошел в аэропорту Малага — Коста-дель-Соль вечером 9 мая. Уточняется, что служба безопасности получила информацию о сообщении, в котором содержались слова: «Аллах велик, и все в этом самолете умрут». Речь шла о лайнере KLM, который должен был вылетать в Амстердам в 20:10 по местному времени.

Тогда в качестве антитеррористической меры борт переместили и оцепили. Специалисты провели обыск внутри самолета, а также проверили весь зарегистрированный багаж. При этом пассажиры все это время ожидали посадки. Сообщается, что многие из них серьезно разволновались, так как в начале не знали о причине отсрочки вылета. В итоге борт отправился в Амстердам лишь 10 мая в 12:42 по местному времени.

Ранее пассажиров United Airlines два дня подряд эвакуировали из самолетов из-за угроз. В обоих случаях реальной опасности обнаружено не было.

