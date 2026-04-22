Пассажиров зарубежной авиакомпании два дня подряд эвакуировали из самолетов из-за угроз

Пассажиров United Airlines два дня подряд эвакуировали из самолетов из-за угроз

Пассажиров зарубежной авиакомпании, базирующейся в США, два дня подряд эвакуировали из самолетов из-за угроз взрыва. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Авиаинциденты зафиксировали на рейсах United Airlines под номерами 2092 и 2408. В субботу, 18 апреля, Boeing 737 MAX, следовавший из чикагского аэропорта О'Хара на аэродром Ла-Гуардия в Нью-Йорке, был перенаправлен в Питтсбург из-за возможного нарушения безопасности на борту.

После благополучной посадки всех вывели из лайнера. «Бортпроводники переписывались по СМС вместо того, чтобы разговаривать друг с другом. Когда они открыли верхние полки и начали заглядывать в них, мы поняли — что-то не так», — отметил очевидец.

В воскресенье, 19 апреля, вылет Airbus A321, который должен был отправиться из воздушной гавани Денвера в Вашингтон, задержали после сообщения о наличии взрывного устройства на борту. Сотрудникам авиаперевозчика также пришлось вывести всех пассажиров, затем повторно провести досмотр багажа и салона. Уточняется, что в обоих случаях реальной опасности обнаружено не было.

