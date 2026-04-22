Пассажиров зарубежной авиакомпании два дня подряд эвакуировали из самолетов из-за угроз

18:25, 22 апреля 2026

Пассажиров United Airlines два дня подряд эвакуировали из самолетов из-за угроз
Марк Успенский
СюжетВзрывы в США:

Фото: Joshua Lott / Reuters

Пассажиров зарубежной авиакомпании, базирующейся в США, два дня подряд эвакуировали из самолетов из-за угроз взрыва. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Авиаинциденты зафиксировали на рейсах United Airlines под номерами 2092 и 2408. В субботу, 18 апреля, Boeing 737 MAX, следовавший из чикагского аэропорта О'Хара на аэродром Ла-Гуардия в Нью-Йорке, был перенаправлен в Питтсбург из-за возможного нарушения безопасности на борту.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

После благополучной посадки всех вывели из лайнера. «Бортпроводники переписывались по СМС вместо того, чтобы разговаривать друг с другом. Когда они открыли верхние полки и начали заглядывать в них, мы поняли — что-то не так», — отметил очевидец.

В воскресенье, 19 апреля, вылет Airbus A321, который должен был отправиться из воздушной гавани Денвера в Вашингтон, задержали после сообщения о наличии взрывного устройства на борту. Сотрудникам авиаперевозчика также пришлось вывести всех пассажиров, затем повторно провести досмотр багажа и салона. Уточняется, что в обоих случаях реальной опасности обнаружено не было.

Ранее самолет Ryanair оставил всех пассажиров в аэропорту Европы и улетел. 192 человека не смогли попасть на лайнер, так как не прошли регистрацию.

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
