Действие Кейт Миддлтон с травой восхитило поклонников

Daily Mail: Умение Кейт Миддлтон ходить по траве в туфлях восхитило фанатов

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восхитила фанатов одним действием на вечеринке в саду Букингемского дворца. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруга принца Уильяма появилась на публике в платье, шляпе и туфлях бренда Self Portrait. Кроме того, королевская особа надела браслет, который ранее принадлежал принцессе Диане, и серьги из коллекции королевы Елизаветы II.

Поклонники обратили внимание, как Миддлтон с легкостью ходила по траве в туфлях на шпильке, и восхитились ее умением в многочисленных постах в соцсетях. «Ходить по траве на высоких каблуках — дело не для слабаков, но принцесса Кэтрин делает это так, будто ей это дается без усилий», — написал один из многочисленных комментаторов.

В марте Кейт Миддлтон повторила ставший мемом образ Мелании Трамп.