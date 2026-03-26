Кейт Миддлтон повторила ставший мемом образ Мелании Трамп

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон повторила ставший мемом образ жены президента США Мелании Трамп. Фото появились на сайте издания Daily Mail.

Супруга британского принца Уильяма посетила церемонию восхождения Сары Маллали на пост архиепископа Кентерберийского, которая прошла в графстве Кент. Так, Миддлтон предстала на публике в сером клетчатом пальто Suzannah London, черных остроносых туфлях и широкополой шляпе uliette Millinery. Кроме того, она взяла с собой небольшую сумку Chanel и дополнила образ серьгами в виде цветов.

Читатели портала отметили, что образ Миддлтон напомнил образ первой леди США на встрече с королевской семьей в сентябре прошлого года. «Обращаться к Мелании Трамп за идеями и вдохновением — правильное решение», «Эти широкополые шляпы выглядят нелепо», «Это же шляпа Мелании Трамп», «Простите, но эта шляпа слишком вычурная для такой церемонии», «Какая странная шляпа», — обсуждали они.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вдохновилась образом принцессы Дианы для выхода в свет.