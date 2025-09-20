Ценности
18:35, 20 сентября 2025Ценности

Мелания Трамп стала мемом из-за наряда на встрече с королевской семьей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп встретилась с королевской семьей в Великобритании и стала мемом в сети. Соответствующие посты появились в X.

Первая леди США вместе с супругом прибыла в Виндзорский замок в черном костюме Dior, который состоял из приталенного жакета и юбки длиной ниже колен. Кроме того, она надела остроносые туфли на шпильках и фиолетовую шляпу, широкие поля которой закрывали ее глаза.

Пользователей сети рассмешил наряд знаменитости, о чем они принялись писать в X. Так, некоторые сравнивали Трамп с торшером, изображали ее ракетой, а другие посчитали, что при подборе одежды и аксессуаров она вдохновлялась образом героя Кряка Лапчатого из мультфильма «Черный плащ».

Ранее Мелания Трамп также смутила общественность нарядом во время официального визита в Великобританию.

.
