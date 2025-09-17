Ценности
17:38, 17 сентября 2025Ценности

Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

Мария Винар

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп прилетела в Великобританию с официальным визитом и смутила общественность. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

55-летняя супруга американского лидера предстала перед камерами в черных сапогах с высоким голенищем бренда Dior и бежевом пальто марки Burberry, внутренняя часть которого была оформлена фирменной клеткой. При этом образ знаменитости завершили черные солнцезащитные очки и низкий хвост.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида Первой леди США и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Статная и прекрасная женщина, но от этого верха надо избавиться», «Неужели ни один знаменитый дизайнер не хочет создавать для нее одежду?», «Ужасное пальто. Не понимаю, зачем она его надела», «Редкий модный провал Мелании. Пальто слишком длинное и выглядит не очень удобным», «Подкладка у этого пальто похожа на цирковой шатер», — высказывались они.

В июле Мелания Трамп посетила футбольный матч и также вызвала ажиотаж в сети.

.
