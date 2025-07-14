Деталь в образе Мелании Трамп на футбольном матче вызвала ажиотаж в сети

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп посетила футбольный матч и вызвала ажиотаж в сети. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Spun.

Манекенщица вместе супругом была замечена на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, на котором проходил матч между ПСЖ и «Челси». Так, для выхода в свет Трамп надела черный пиджак и белое платье с разрезом. При этом она уложила волосы в пучок и дополнила образ солнцезащитными очками с массивной оправой в тон наряду.

Пользователи сети обратили внимание на аксессуар Трамп и принялись обсуждать его. «Мелания просто сногсшибательна в своих белых солнцезащитных очках Dior!», «Мелания выглядела потрясающе в этих солнцезащитных очках и этом длинном платье, черт возьми», «Толпа сходит с ума от ее образа!», «Она действительно знает, когда и как использовать эффектный аксессуар, например шляпу, которую она надела на инаугурацию. Эти солнцезащитные очки гарантированно станут вирусными», «Очки просто шикарные», — высказывались они.

В апреле сообщалось, что Мелания Трамп посетила Международную премию Women of Courage Awards в леопардовом плаще почти за миллион рублей.