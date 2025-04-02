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19:20, 2 апреля 2025Ценности

Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом плаще почти за миллион рублей

Первая леди США Мелания Трамп вышла в свет в плаще за 879 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Американская фотомодель, дизайнер и жена новоизбранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп посетила Международную премию Women of Courage Awards в изделии почти за миллион рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Первая леди США вышла в свет в длинном кожаном плаще с леопардовым принтом, разработанном дизайнером Милли Парк специально для упомянутого мероприятия. Известно, что стоимость данного изделия составила 11 тысяч долларов (879 тысяч рублей).

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Помимо этого, знаменитость надела черный лонгслив и остроносые туфли на каблуках. Вдобавок знаменитость дополнила образ укладкой и макияжем в нейтральных тонах.

В феврале Мелания Трамп снялась для журнала в качестве первой леди. Журналисты побеседовали с окружением первой леди и запечатлели ее в различных локациях.

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