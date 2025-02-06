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13:24, 6 февраля 2025Ценности

Мелания Трамп снялась для журнала в качестве первой леди

Мелания Трамп снялась для журнала Hello! в качестве первой леди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ting Shen / XinHua / Globallookpress.com

Американская фотомодель, дизайнер и жена новоизбранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп снялась для журнала Hello! в качестве первой леди. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты побеседовали с окружением первой леди и запечатлели ее в различных локациях. Так, на одном из кадров она позировала на аэродроме на фоне самолета. 54-летняя манекенщица стояла боком к фотографу в сером костюме, состоящем из приталенного пиджака и юбки до колена, и остроносых бордовых туфлях на шпильках.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой, сидя во внедорожнике в черной кожаной юбке, частично обнажавшей ноги, топе и наброшенном на плечи пиджаке. Данный образ Трамп также дополнила лодочками на высоком каблуке. В то же время она прошлась перед камерой в облегающем красном костюме и туфлях в тон.

Ранее в феврале в сети восхитились внешностью бывшей жены новоизбранного президента США Дональда Трампа — американской актрисы и продюсера Марлы Мейплз — на премии «Грэмми».

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