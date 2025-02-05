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18:07, 5 февраля 2025Ценности

В сети восхитились внешностью бывшей жены Трампа на «Грэмми»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В сети восхитились внешностью бывшей жены новоизбранного президента США Дональда Трампа — американской актрисы и продюсера Марлы Мейплз. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

61-летняя артистка посетила музыкальную премию «Грэмми». Для мероприятия она выбрала облегающее фиолетовое макси-платье со шлейфом и разрезом выше колена и без рукавов. Также знаменитость уложила волосы волнами, надела черные остроносые туфли на каблуках и серьги-подвески и сделала макияж в коричневых тонах.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Все еще потрясающая», «Выглядит великолепно», «Прекрасная и стильная леди», «Красивая женщина и всегда улыбается», «Хорошо стареет», «Самая красивая из его жен», — заявили юзеры.

Трамп женился на Марле Мейплз, которая изначально была его любовницей, в 1993 году, после того как окончательно оформил развод с первой женой. Супруги расстались в 1997 году и развелись в 1999-м. По брачному контракту Мейплз, родившая от бизнесмена дочь Тиффани, получила два миллиона долларов.

Ранее дочь Трампа предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп позанималась спортом в откровенном наряде.

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