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11:14, 4 февраля 2025Ценности

Иванка Трамп позанималась спортом в откровенном наряде

43-летняя Иванка Трамп позанималась спортом в бра-топе и облегающих шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ivankatrump

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость запечатлела себя в полный рост в тренажерном зале с панорамными окнами. Она позировала перед камерой в белом бра-топе и облегающих мини-шортах. Также дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа надела перчатки без пальцев и белые кроссовки с черными шнурками.

«Сильное тело — сильный разум», — указала в подписи автор поста.

В январе Иванка Трамп вышла на публику в платье люксового бренда Oscar de la Renta и угодила в скандал.

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