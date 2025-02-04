43-летняя Иванка Трамп позанималась спортом в бра-топе и облегающих шортах

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость запечатлела себя в полный рост в тренажерном зале с панорамными окнами. Она позировала перед камерой в белом бра-топе и облегающих мини-шортах. Также дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа надела перчатки без пальцев и белые кроссовки с черными шнурками.

«Сильное тело — сильный разум», — указала в подписи автор поста.

В январе Иванка Трамп вышла на публику в платье люксового бренда Oscar de la Renta и угодила в скандал.