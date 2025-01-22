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13:56, 22 января 2025Ценности

Иванка Трамп угодила в скандал из-за платья известного бренда

Екатерина Ештокина
Иванка Трамп (слева)

Иванка Трамп (слева). Фото: Evan Vucci / AP

Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа Иванка вышла на публику в платье люксового бренда Oscar de la Renta и угодила в скандал. Соответствующие кадры и комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

43-летняя предпринимательница посетила торжественный ужин в Национальном музее строительства в Вашингтоне. Она надела расшитое кристаллами и жемчугом платье длины макси с открытыми плечами. Свой образ знаменитость дополнила накидкой из однотонной ткани в цвет наряду.

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Пользователи сети раскритиковали бренд за сотрудничество с дочерью Трампа в комментариях под постом. «О нет, вы все потеряли», «Выглядит так, будто Oscar de la Renta был единственным Домом моды, который согласился одеть их», «Прекрасное платье, но не та модель», «Так грустно и стыдно», — заявили они.

Ранее в январе платье Мелании Трамп на балу после инаугурации вызвало ажиотаж в сети. Первая леди США выбрала для светского мероприятия оголяющий плечи черно-белый наряд с разрезом.

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