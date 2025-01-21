Платье Мелании Трамп на балу после инаугурации вызвало ажиотаж в сети

Фотомодель Мелания Трамп посетила бал, который состоялся после инаугурации ее супруга, президента США Дональда Трампа, и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания Gala.

Первая леди США выбрала для светского мероприятия оголяющее плечи черно-белое платье с разрезом, остроносые туфли в тон и чокер с сияющей подвеской в виде цветка. Автором образа супруги политика стал стилист Эрве Пьер.

Пользователи сети оценили внешний вид Трамп в комментариях под постом. «Эта женщина — настоящая икона стиля», «Как всегда выглядит шикарно», «Мелания — это шик, элегантность и гламур», «Стильная первая леди США», «Потрясающая женщина», «Очень красивая», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американский дизайнер Эрик Джавитс раскрыл секрет шляпы Мелании Трамп на инаугурации.