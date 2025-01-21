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12:16, 21 января 2025Ценности

Раскрыт секрет шляпы Мелании Трамп на инаугурации

Жена президента США Мелания Трамп могла отказаться от шляпы перед инаугурацией
Мария Винар

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский дизайнер Эрик Джавитс раскрыл секрет шляпы фотомодели Мелании Трамп на инаугурации ее супруга, избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующий комментарий приводит WWD.

Дизайнер, который сшил данный аксессуар, признался, что жена политика могла отказаться от него. Джавитс объяснил, что шляпа сильно помялась при доставке из его офиса в Майами в дом семьи Трампов в Нью-Йорке. «Она выглядела так, будто пролежала в снежных сугробах около недели. Очевидно, мне пришлось бы поехать туда, чтобы переделать ее. Изделие нельзя было починить из-за конструкции», — рассказал он.

Ситуация, по словам Джавитса, оказалась «немного интригующей». Однако стилист первой леди Эрве Пьер смог привезти новый головной убор за день до церемонии. «У него был водитель, и Эрве отвез шляпу ей лично. Ничьи другие руки не касались шляпы, и никто другой не видел ее до того, как ее получили Эрве и первая леди», — заключил собеседник издания.

Ранее пользователи сети оценили внешний вид Мелании Трамп на инаугурации фразой «наряд для похорон Америки».

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