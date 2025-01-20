В сети оценили внешний вид Мелании Трамп на инаугурации фразой «наряд для похорон Америки»

Фотомодель Мелания Трамп вызвала ажиотаж в сети своим нарядом на инаугурации супруга, избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала CBS.

54-летняя жена политика пришла на церемонию в черном классическом пальто и темно-синих остроносых туфлях. На ней также была широкополая шляпа, которая прикрывала ее глаза.

Юзеры оценили образ первой леди в комментариях под видео с церковной службы в соборе Святого Иоанна в Вашингтоне, которая прошла перед инаугурацией. «Мелания похожа на манекен. Она идет на похороны?», «Мелания в шляпе. Это что-то новенькое», «Она одета как служанка. Должно быть, это какая-то шутка», «Она в шляпе, чтобы спокойно закатывать глаза», «Наряд для похорон Америки», — писали они.

Кроме того, образ жены политика обсудили на платформе X (бывший Twitter). «Зачем Мелания Трамп носит эту шляпу? Почему она скрывает ею лицо?» — задался вопросом пользователь с никнеймом @R3licX. «Что за ерунда с Меланией? Ее шляпа скрывает ее лицо. Видимо, она вообще не хочет, чтобы ее там видели. Трамп, вероятно, заплатил ей за присутствие. Это безумие», — высказался юзер @richardfortin7. «Мелания не хочет улыбаться, поэтому шляпа скрывает ее лицо», — прокомментировал пользователь @JayeTho30151595.

Ранее сообщалось, что модные дома отказались сотрудничать с Меланией Трамп. Стилист супруги политика признался, что однажды его отказались обслуживать в одном из бутиков американского дизайнера.