Модные дома отказались сотрудничать с Меланией Трамп

Модные дома стали сторониться избранной первой леди США Мелании Трамп

Модные дома отказались сотрудничать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланией. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, с момента прихода Мелании Трамп к политической власти в мире моды ее сторонятся. «В последние годы практически вся индустрия отказывалась сотрудничать с бывшей и будущей первой леди», — говорится в материале.

Кроме того, стилист возлюбленной Трампа рассказал, что однажды его отказались обслуживать в одном из бутиков американского дизайнера, имя которого не раскрывается. «Я понимаю, что вы можете критиковать миссис Трамп, но сказать человеку, который пришел за покупками по полной цене: "Вам здесь не рады". Этого я никогда не ожидал», — посетовал модный эксперт.

Редакторы отметили, что журнал Vogue во время первого срока женщины в качестве первой леди США не снял ее для обложки, несмотря на то, что такой чести были удостоены все супруги американских лидеров.

«Неужели неприятие Винтур (главного редактора журнала Vogue — прим. «Ленты.ру») имеет столь решающее значение? Разумеется, мало кто из дизайнеров, которые желают остаться в хороших отношениях с самым влиятельным человеком в мире моды, признается, что работал с Меланией», — подчеркнуло издание.

В декабре 2024 года Мелания Трамп объяснила отказ от съемок для Vogue фразой «много других важных дел». Журналист Брайан Килмид поинтересовался у модели, не хотела бы она попасть на обложки изданий, так же как ее муж.

