Мелания Трамп объяснила отказ от съемок для Vogue фразой «много других важных дел»

Мелания Трамп отказалась сниматься для Vogue и People

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания объяснила отказ от съемок для журнала Vogue фразой «много других важных дел». Интервью с ней доступно на сайте телеканала Fox News.

Журналист Брайан Килмид поинтересовался у модели, не хотела бы она попасть на обложки изданий, как ее муж. «Вы в Белом доме, и вас нет на обложках журналов. Как вы думаете, это изменится? И сказали бы вы да Vogue, People и еще кому-нибудь?» — обратился он к собеседнице.

В ответ Трамп заявила, что ранее уже снималась для упомянутых журналов. «У нас так много других важных дел, помимо того, чтобы оказаться на обложке журнала. Я думаю, что жизнь ни для кого не изменится, если я снимусь для них», — заключила она.

В ноябре пластические хирурги Деннис Шимпф, Томас Барнс и Брайан Рейган объяснили изменения во внешности Мелании Трамп.