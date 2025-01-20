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17:47, 20 января 2025Ценности

Мелания Трамп привлекла внимание журналистов одной деталью в наряде для инаугурации

Жена избранного президента США Мелания Трамп надела шляпу на инаугурацию
Мария Винар

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фотомодель Мелания Трамп привлекла внимание журналистов одной деталью в наряде, который она надела на инаугурацию своего супруга, избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующий материал появился на сайте издания Hello!.

54-летнюю жену политика заметили во время церковной службы в соборе Святого Иоанна в Вашингтоне перед инаугурацией. Журналисты запечатлели ее в черном классическом пальто и темно-синих остроносых туфлях. Кроме того, на ней была широкополая шляпа, которая прикрывала глаза женщины.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что Трамп сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы уложила в пучок.

Ранее сообщалось, что модные дома отказались сотрудничать с Меланией Трамп. Стилист супруги политика признался, что однажды его отказались обслуживать в одном из бутиков американского дизайнера.

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