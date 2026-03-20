Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вдохновилась образом принцессы Дианы для выхода в свет. Материал и фото публикует Harper's Bazaar.

Супруга принца Уильяма предстала перед публикой в двубортном платье-пальто серого цвета с белой окантовкой, созданном дизайнером Толу Кокер.

В подобном изделии в ярко-красном оттенке принцесса Диана посетила парад в Королевском военно-морском колледже в Англии в 1989 году.

44-летняя знаменитость дополнила образ серой шляпой, украшенной белым бантом, туфлями в тон и маленькой сумкой Mulberry из черной крокодиловой кожи. Кроме того, Миддлтон почтила память свекрови, примерив некогда принадлежащие ей серьги-подвески Collingwood с жемчугом и бриллиантами.