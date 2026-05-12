Иммунолог оценил риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса

Иммунолог Крючков: О новой пандемии из-за вспышки хантавируса речь не идет

Иммунолог Николай Крючков оценил риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса. Эту тему он прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сейчас, конечно, речи ни об эпидемиях, ни пандемиях не идет. Это, в общем, определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями», — отметил Крючков.

В то же время врач назвал нынешнюю вспышку хантавируса одной из крупнейших за последние годы. Иммунолог объяснил, что она привлекла внимание медицинского сообщества, поскольку отличается широким географическим охватом: ранее подобные случаи ограничивались одной или двумя странами, а сейчас вирус выявили сразу в нескольких.

Подобное обстоятельство, как отметил Крючков, усложняет контроль над распространением инфекции, но вряд ли приведет к новой пандемии — прежде всего из-за свойств самого хантавируса.

Ранее врач-инфекционист Наталья Шведова назвала главную опасность хантавируса. По ее словам, она заключается в скрытности вируса, инкубационный период которого может длиться до месяца.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не опасен для россиян. В ведомстве объяснили, что заражение может произойти от грызуна к человеку, проявившись в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая от человека к человеку не передается.