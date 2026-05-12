Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 12 мая 2026Забота о себе

Иммунолог оценил риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса

Иммунолог Крючков: О новой пандемии из-за вспышки хантавируса речь не идет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AP

Иммунолог Николай Крючков оценил риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса. Эту тему он прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сейчас, конечно, речи ни об эпидемиях, ни пандемиях не идет. Это, в общем, определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями», — отметил Крючков.

В то же время врач назвал нынешнюю вспышку хантавируса одной из крупнейших за последние годы. Иммунолог объяснил, что она привлекла внимание медицинского сообщества, поскольку отличается широким географическим охватом: ранее подобные случаи ограничивались одной или двумя странами, а сейчас вирус выявили сразу в нескольких.

Материалы по теме:
Американцев попросили не выходить на улицу после заката из-за смертельно опасной болезни. Ее разносят обычные комары
Американцев попросили не выходить на улицу после заката из-за смертельно опасной болезни. Ее разносят обычные комары
12 сентября 2024
Под знаком короны Ученые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его?
Под знаком короныУченые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его?
24 декабря 2020
Дыхание смерти Что породило самые страшные и смертельно опасные коронавирусы
Дыхание смертиЧто породило самые страшные и смертельно опасные коронавирусы
5 января 2021

Подобное обстоятельство, как отметил Крючков, усложняет контроль над распространением инфекции, но вряд ли приведет к новой пандемии — прежде всего из-за свойств самого хантавируса.

Ранее врач-инфекционист Наталья Шведова назвала главную опасность хантавируса. По ее словам, она заключается в скрытности вируса, инкубационный период которого может длиться до месяца.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не опасен для россиян. В ведомстве объяснили, что заражение может произойти от грызуна к человеку, проявившись в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая от человека к человеку не передается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали ракетный комплекс «Сармат». Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно

    Туристам предложили отдых «все включено» на российском курорте от 33 тысяч рублей

    Глава Пентагона раскрыл цель поездок американских военных на Украину

    Дроны уничтожили пусковые установки «Железного купола» в Израиле

    В России испытания ракетного комплекса «Сармат» назвали исключающим ультиматумы ходом

    Пассажиры самолета восемь часов летели «в никуда»

    Иммунолог оценил риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса

    Польша отменила выплаты на детей беженцев с Украины

    45-летняя сценаристка «Склифосовского» умерла на фоне болезни

    Действие Кейт Миддлтон с травой восхитило поклонников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok