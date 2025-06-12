Самолет с сотнями пассажиров на борту разбился в жилом районе Индии. Опубликованы видео момента крушения и с места катастрофы

Число погибших при крушении самолета в Индии увеличилось до 133

Самолет авиакомпании Air India с сотнями пассажиров на борту разбился в жилом районе Индии в четверг, 12 июня. Боинг направлялся в Лондон, но потерпел крушение сразу после взлета около аэропорта Ахмадабада в Гуджарате.

Пилот лайнера подал сигнал бедствия через минуту после вылета. Сразу после его получения диспетчеры пытались связаться с командиром воздушного судна, но не смогли. Вскоре после этого борт упал в районе Меганинагар. Падая, воздушный лайнер задел кроны деревьев, а его хвостовая часть врезалась в один из домов. После этого в поврежденном здании начался пожар.

Фото: Ajit Solanki / AP

Среди пассажиров упавшего самолета есть выжившие

На борту находились 242 человека, передает РИА Новости. Отмечается, что россиян среди пассажиров не было.

Как следует из списков, на борту упавшего Boeing 787-8 Dreamliner были в основном граждане Индии и Великобритании. Также в самолете летели жители Португалии и Канады.

По информации телеканала NDTV, некоторых пассажиров доставляют в больницы. В катастрофе не выжили 133 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал News18.

Фото: Ajit Solanki / AP

Ошибка пилота и столкновение с птицами названы возможными причинами крушения

Эксперт в области безопасности полетов Александр Романов назвал возможной причиной крушения лайнера ошибку пилота. Проанализировав кадры с места происшествия, он заявил, что вместо того, чтобы убрать шасси, пилоты могли преждевременно убрать закрылки. Они нужны при взлете для увеличения подъемной силы, а их отсутствие может привести к потере устойчивости борта, пояснил специалист.

Слова Романова подтверждают и фотографии сгоревшего самолета. На них можно заметить, что шасси остаются выпущенными. При этом эксперт заметил, что нельзя полностью исключить техническую неисправность, хотя он склонен думать, что ситуация стала результатом ошибочной уборки механизации.

Еще одной вероятной причиной объявили столкновение с птицами, передает Baza.

Также, по одной из версий, самолет задел высокое дерево и разбился.

Момент крушения и видео с места катастрофы появились в сети

На записи момента крушения видно, как самолет теряет высоту и летит низко над домами. Затем он скрывается за деревьями и постройками, после чего виден взрыв.

На другом ролике, снятом за несколько домов от катастрофы, запечатлен столб черного дыма.

В сети также опубликовано видео, на котором видно обломки лайнера и разрушения вокруг. На нем видно, как пожарные тушат дымящиеся обломки, которые лежат рядом со сгоревшим зданием.

Из-за трагедии власти Индии перекрыли дороги вокруг места крушения. Полиция и администрация перекрыли территорию для проведения спасательной операции. Кроме того, местный аэропорт отменил все рейсы.