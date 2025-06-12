Аэропорт в Индии отменил все рейсы после крушения Boeing с сотнями пассажиров

The Daily Jagran: Аэропорт Ахмедабада остановил рейсы из-за крушения Boeing 787

Международный аэропорт имени Сардара Валлабхаи Пателя в Ахмедабаде отменил все рейсы из-за крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner сразу после вылета. Об этом сообщает The Daily Jagran.

Как сообщил официальный представитель авиагавани, все полеты были временно приостановлены до дальнейшего уведомления.

В авиакомпании Air India подтвердили, что их лайнер, летевший из Ахмедабада в Лондон, разбился в Индии. Они подчеркнули, что их внимание сейчас сосредоточено на поддержке всех пострадавших и их семей.

12 июня самолет Air India, летевший из Ахмедабад в лондонский аэропорт Гэтвик, потерпел крушение в жилом районе Индии. Согласно предварительной информации, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов. По разным источникам, в результате происшествия не выжили больше 100 человек.