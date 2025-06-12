Названа возможная причина крушения пассажирского самолета в Индии

Эксперт Романов: Самолет Air India мог разбиться из-за ошибки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air India мог разбиться из-за ошибки пилотов. Возможную причину крушения лайнера в Индии назвал эксперт в области безопасности полетов Александр Романов, его слова приводит Telegram-канал Mash.

Специалист проанализировал кадры с места происшествия и сделал вывод, что вместо того, чтобы убрать шасси, пилоты могли преждевременно убрать закрылки. Они нужны при взлете для увеличения подъемной силы, а их отсутствие может привести к потере устойчивости борта.

Слова Романова подтверждают и фотографии сгоревшего самолета. На них можно заметить, что шасси остаются выпущенными. При этом эксперт заметил, что нельзя полностью исключить техническую неисправность, хотя он склонен думать, что ситуация стала результатом ошибочной уборки механизации.

Самолет индийской авиакомпании Air India, перевозивший 242 пассажиров, потерпел крушение после вылета из Ахмадабада, штат Гуджарата. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако, по предварительным данным, зацепился за высокое дерево и упал в жилом районе Индии.