Опубликованы кадры сгоревшего дотла самолета с пассажирами в Индии

ANI News опубликовало кадры сгоревшего дотла после крушения самолета Air India

В сети появилось видео сгоревшего дотла после крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Кадры из Индии публикует агентство ANI News в соцсети X.

На записи видно, как пожарные тушат дымящиеся обломки, которые лежат рядом со сгоревшим зданием.

О случившемся стало известно 12 июня. Лайнер летел из аэропорта Ахмадабада, Гуджарата, в Лондон. На борту находились 242 пассажира. Самолет упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани. Предполагается, что он задел высокое дерево и разбился. Некоторые пассажиры выжили, их доставили в больницы.

