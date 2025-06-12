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12:55, 12 июня 2025Путешествия

Опубликованы кадры сгоревшего дотла самолета с пассажирами в Индии

ANI News опубликовало кадры сгоревшего дотла после крушения самолета Air India
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В сети появилось видео сгоревшего дотла после крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Кадры из Индии публикует агентство ANI News в соцсети X.

На записи видно, как пожарные тушат дымящиеся обломки, которые лежат рядом со сгоревшим зданием.

О случившемся стало известно 12 июня. Лайнер летел из аэропорта Ахмадабада, Гуджарата, в Лондон. На борту находились 242 пассажира. Самолет упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани. Предполагается, что он задел высокое дерево и разбился. Некоторые пассажиры выжили, их доставили в больницы.

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