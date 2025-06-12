Момент крушения пассажирского самолета в жилом районе в Индии попал на видео

NDTV опубликовал видео момента крушения самолета Air India

Момент крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India в жилом районе в Индии попал на видео. Кадры публикует телеканал NDTV.

На записи видно, как лайнер резко теряет высоту, пролетая в опасной близости от домов, и врезается в них. Затем в месте крушения поднимается столб огня и дыма.

О случившемся стало известно 12 июня. Лайнер летел из аэропорта Ахмадабада, Гуджарата, в Лондон. На борту находились 242 пассажира. Самолет упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани. Предполагается, что он задел высокое дерево и разбился. Некоторые пассажиры выжили, их доставили в больницы.

