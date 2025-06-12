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13:20, 12 июня 2025Путешествия

Пилот разбившегося в Индии самолета подал сигнал бедствия через минуту после взлета

Пилот разбившегося самолета Air India подал сигнал бедствия сразу после взлета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ajit Solanki / AP

Пилот самолета авиакомпании Air India, разбившегося в Индии, подал сигнал бедствия через минуту после взлета. Об этом стало известно Ani News.

Сразу после сигнала диспетчеры пытались связаться с командиром воздушного судна, но не смогли. Вскоре после этого борт упал в жилом районе.

О случившемся стало известно 12 июня. Лайнер летел из аэропорта Ахмадабада, Гуджарата, в Лондон. На борту находились 242 пассажира. Самолет упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани. Предполагается, что он задел высокое дерево и разбился. Некоторые пассажиры выжили, их доставили в больницы.

Также появилось видео крушения лайнера. На записи видно, как самолет резко теряет высоту, пролетая в опасной близости от домов, и врезается в них.

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