Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:58, 12 июня 2025Путешествия

Число жертв авиакатастрофы в Индии превысило 300 человек

NIE: В результате крушения самолета в Ахмедабаде погибли 317 человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Жертвами авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад к настоящему времени стали уже 317 человек. Об этом сообщает газета The New Indian Express (NIE).

Представители городской полиции подтвердили гибель всех пассажиров рухнувшего самолета Boeing 787 Dreamliner и 10 членов экипажа, выполнявшего рейс из Ахмедабада в Лондон. Еще 75 тел были найдены сотрудниками спасательной службы на территории района Атульям-Флэтс, где располагались служебные помещения одной из больниц.

Местом крушения обломков воздушного лайнера стал жилой квартал Форестри-Кросс-роуд. Обломки хвостовой части Boeing, как уточнялось, врезались в одно из зданий, после чего стены последнего покрылись копотью. Взрывная волна задела крышу другого дома, в результате чего та загорелась. Сейчас специалисты проводят обследование места крушения и пытаются выяснить точные причины авиакатастрофы.

На борту рухнувшего самолета находились 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один канадец. Россиян в списках летевших этим рейсом не значилось. Один из очевидцев трагедии утверждал, что после крушения лайнера по земле были повсюду разбросаны обгоревшие тела вперемешку с обломками Boeing. Поисково-спасательные операции в районе крушения судна еще проводятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с сотнями пассажиров на борту разбился в жилом районе Индии. Опубликованы видео момента крушения и с места катастрофы

    Министр обороны Германии ответил на вопрос о передаче ракет Taurus Украине

    Гашек оказался недоволен участием россиян в «Ролан Гаррос»

    Зеленский вновь попытался объяснить перепалку в Белом доме

    Пассажиры российского самолета застряли в аэропорту на 14 часов и устроили забастовку

    В центре Петербурга вспыхнул «Достоевский»

    В Норильске прошел матч звезд баскетбола

    Зеленский заявил о возвращении тяжелораненых солдат ВСУ из плена

    Путин и Герой России измерили территорию Якутии во Франциях

    Число жертв авиакатастрофы в Индии превысило 300 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости