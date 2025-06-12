Число жертв авиакатастрофы в Индии превысило 300 человек

NIE: В результате крушения самолета в Ахмедабаде погибли 317 человек

Жертвами авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад к настоящему времени стали уже 317 человек. Об этом сообщает газета The New Indian Express (NIE).

Представители городской полиции подтвердили гибель всех пассажиров рухнувшего самолета Boeing 787 Dreamliner и 10 членов экипажа, выполнявшего рейс из Ахмедабада в Лондон. Еще 75 тел были найдены сотрудниками спасательной службы на территории района Атульям-Флэтс, где располагались служебные помещения одной из больниц.

Местом крушения обломков воздушного лайнера стал жилой квартал Форестри-Кросс-роуд. Обломки хвостовой части Boeing, как уточнялось, врезались в одно из зданий, после чего стены последнего покрылись копотью. Взрывная волна задела крышу другого дома, в результате чего та загорелась. Сейчас специалисты проводят обследование места крушения и пытаются выяснить точные причины авиакатастрофы.

На борту рухнувшего самолета находились 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один канадец. Россиян в списках летевших этим рейсом не значилось. Один из очевидцев трагедии утверждал, что после крушения лайнера по земле были повсюду разбросаны обгоревшие тела вперемешку с обломками Boeing. Поисково-спасательные операции в районе крушения судна еще проводятся.