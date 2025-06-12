Раскрыты страшные подробности крушения самолета в Индии

Hindustantimes: После крушения Boeing по земле разбросало мертвые тела и обломки

После крушения самолета компании Air India Boeing 787 Dreamliner в жилом районе множество тел погибших и обломков хвостовой части лайнера были разбросаны по земле. Страшные подробности авиакатастрофы в Индии раскрыл очевидец трагедии, его слова приводит газета Hindustantimes.

Он уточнил, что обгоревшие останки погибших были раскиданы повсюду. Обломки самолета лежали вперемешку с телами на земле. «Повсюду были разбросаны тела и обломки», — резюмировал очевидец авиакатастрофы.

Самолет выполнял рейс из индийского города Ахмедабад в Лондон. Однако вскоре после взлета члены экипажа вызвали авиадиспетчеров по радиосвязи и сообщили о скором падении воздушного лайнера. Тем не менее конкретные причины инцидента пока неизвестны. Место крушения внимательно осматривают специалисты.

На борту самолета находились в общей сложности 242 человека, включая 10 членов экипажа. Большую часть летевших составляли индийцы (169) и британцы (53). На борту также были семь португальцев и один канадец. Россиян в списках летевших не было. Шансы найти выживших после трагедии, как уточнялось ранее, — невелики. По предварительным данным местной полиции, все 242 летевших этим рейсом человека погибли.