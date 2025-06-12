Шансы найти выживших при крушении самолета в Индии оценили

Hindustantimes: Все 232 пассажира и 10 членов экипажа, скорее всего, погибли

Все 232 пассажира разбившегося в Индии самолета Boeing 787 Dreamliner и 10 членов экипажа, по предварительным данным, не смогли спастись и погибли. Об этом сообщает газета Hindustantimes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время шансы найти выживших после авиакатастрофы — невелики. Неутешительные итоги крушения воздушного лайнера также подтвердили сотрудники индийской полиции, пишет ТАСС. Поисково-спасательные операции в районе крушения судна еще проводятся. Однако вероятность того, что кто-то из летевших на борту смог спастись, — маленькая.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня, недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Обломки хвостовой части упали на несколько жилых домов. Стены одного из них в результате столкновения покрылись копотью, а крыша другого — загорелась.

Причины крушения самолета до сих пор выясняются. На борту воздушного лайнера находились в общей сложности 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один канадец. Отмечалось, что в списках летевших числился экс-глава штата Гуджарат Виджай Рупани. В каком состоянии он находится после авиакатастрофы, не раскрывается. Россиян среди пассажиров разбившегося в Индии Boeing не было.