Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:17, 12 июня 2025Путешествия

Шансы найти выживших при крушении самолета в Индии оценили

Hindustantimes: Все 232 пассажира и 10 членов экипажа, скорее всего, погибли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ajit Solanki / AP

Все 232 пассажира разбившегося в Индии самолета Boeing 787 Dreamliner и 10 членов экипажа, по предварительным данным, не смогли спастись и погибли. Об этом сообщает газета Hindustantimes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время шансы найти выживших после авиакатастрофы — невелики. Неутешительные итоги крушения воздушного лайнера также подтвердили сотрудники индийской полиции, пишет ТАСС. Поисково-спасательные операции в районе крушения судна еще проводятся. Однако вероятность того, что кто-то из летевших на борту смог спастись, — маленькая.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня, недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Обломки хвостовой части упали на несколько жилых домов. Стены одного из них в результате столкновения покрылись копотью, а крыша другого — загорелась.

Причины крушения самолета до сих пор выясняются. На борту воздушного лайнера находились в общей сложности 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один канадец. Отмечалось, что в списках летевших числился экс-глава штата Гуджарат Виджай Рупани. В каком состоянии он находится после авиакатастрофы, не раскрывается. Россиян среди пассажиров разбившегося в Индии Boeing не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с сотнями пассажиров на борту разбился в жилом районе Индии. Опубликованы видео момента крушения и с места катастрофы

    Российская авиакомпания выполнила первый рейс из Москвы в Абхазию

    Орбан объяснил невозможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО

    Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов исчез

    Генсек НАТО высказался о диалоге Трампа с Россией по Украине

    Специалист по безопасности полетов раскрыл подробности авиакатастрофы в Индии

    Раскрыты страшные подробности крушения самолета в Индии

    В Минобороны раскрыли планы по дальнейшему обмену военнопленными с Украиной

    Вернувшихся из плена российских бойцов сняли на видео

    Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости