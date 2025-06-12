Власти Индии перекрыли дороги вокруг места крушения самолета

News Nine: В Индии перекрыли дороги вокруг места крушения Boeing 787 Dreamliner

Власти Индии перекрыли дороги вокруг места крушения Boeing 787-8 Dreamliner в районе Мехгани. Об этом сообщает индийский портал News Nine.

Уточняется, что полиция и администрация перекрыли территорию, чтобы начать спасательную операцию. На место происшествия прибыли пожарная и другие службы для проведения работ.

Самолет индийской авиакомпании Air India, перевозивший 242 пассажира, потерпел крушение после вылета из Ахмадабада, штат Гуджарата. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако, по предварительным данным, зацепился за высокое дерево и упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани. Точной информации о количестве не выживших нет, разные источники сообщают о 40-110 людях.