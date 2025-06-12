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13:33, 12 июня 2025Путешествия

Власти Индии перекрыли дороги вокруг места крушения самолета

News Nine: В Индии перекрыли дороги вокруг места крушения Boeing 787 Dreamliner
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Власти Индии перекрыли дороги вокруг места крушения Boeing 787-8 Dreamliner в районе Мехгани. Об этом сообщает индийский портал News Nine.

Уточняется, что полиция и администрация перекрыли территорию, чтобы начать спасательную операцию. На место происшествия прибыли пожарная и другие службы для проведения работ.

Самолет индийской авиакомпании Air India, перевозивший 242 пассажира, потерпел крушение после вылета из Ахмадабада, штат Гуджарата. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако, по предварительным данным, зацепился за высокое дерево и упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани. Точной информации о количестве не выживших нет, разные источники сообщают о 40-110 людях.

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