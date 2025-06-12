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12:22, 12 июня 2025Путешествия

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Индии

Опубликовано видео крушения пассажирского Boeing в Индии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На кадрах с места крушения пассажирского самолета Air India в Индии видно, как небо заполнилось черным дымом. Видео появилось у News9.

Известно, что борт летел из аэропорта Ахмадабада, Гуджарата, в Лондон 12 июня. Вскоре после взлета самолет потерпел крушение. Информации о числе жертв пока нет, однако уточняется, что лайнер упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани.

Предполагается, что самолет задел высокое дерево и разбился.

О случившемся стало известно ранее 12 июня. На борту находились 242 пассажира. На месте сейчас работают семь команд пожарных служб.

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