Опубликованы списки пассажиров разбившегося в Индии самолета

«Осторожно, новости»: На борту упавшего Boeing 787-8 были в основном индийцы

В сети появились списки пассажиров, летевших на самолете Boeing 787-8 Dreamliner, который разбился в Индии. Их публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как следует из списков, на борту упавшего лайнера были в основном граждане Индии и Великобритании. Также в самолете летели жители Португалии и Канады.

Самолет индийской авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в жилом районе Меганинагар. Предполагается, что при вылете из Ахмадабада, Гуджарата, в Лондон лайнер задел высокое дерево и разбился. За несколько минут до падения он подал сигнал бедствия, однако было уже поздно. По предварительным данным, в результате крушения не выжили десятки человек.