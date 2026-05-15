Путин наградил ушедшего в отставку губернатора Гладкова

14:02, 15 мая 2026

Путин наградил ушедшего в отставку главу Белгородской области Гладкова
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ушедшего в отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом заявил заместитель полпреда главы государства в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, чьи слова приводит ТАСС.

«Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского», — сказал замполпреда.

Ранее стало известно, что главы Белгородской и Брянской области — Вячеслав Гладков и Александр Богомазушли в отставку по собственному желанию. Сообщалось, что врио губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области — выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука.

14 мая стало известно, что Путин наградил Богомаза орденом Александра Невского. Еремин тогда поблагодарил Богомаза за многолетнюю работу на благо Брянской области и страны.

