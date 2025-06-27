Россиянка попала под обстрел в зоне СВО и завершила боевую задачу без единого ранения

RT: В зоне СВО появилась первая девушка-оператор дронов Росгвардии

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине появилась первая девушка-оператор дронов Росгвардии. Историю служащей в 116-й «Стальной» бригаде с позывным Суета рассказывает RT.

По словам россиянки, до службы на фронте она увлекалась работой с беспилотниками, а затем решила, что ее навыки могут пригодиться в боевых действиях. Она рассказала, что досконально изучила все аспекты профессии, и приняла решение отправится на СВО. «С тем посылом шла, с тем зовом сердца, что я помогу своей Родине именно так», — отметила Суета.

Во время одной из боевых задач россиянка попала под дроновый обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выжила. Завершить боевую задачу ей удалось без единого ранения.

«Наземная станция управления дронами была на одном из заданий, где выявила и начала уничтожать противника. Противник засек нас и начал работать по нам в ответ. Я не бросила управление. Полет продолжила на "птице" с боевой частью. Выполнила задачу. И был прилет, тоже птицеударный. Осколок [проскочил рядом] и я не пострадала», — вспомнила Суета.

Ранее сообщалось, что в российском отряде добровольцев «Тигр» появилось женское подразделение. В его состав приняли пять россиянок в качестве санинструкторов.