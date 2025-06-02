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09:09, 2 июня 2025Россия

В российском отряде добровольцев СВО появилось женское подразделение

Кожемяко: В отряде добровольцев «Тигр» появилось женское подразделение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Олега Кожемяко

В российском отряде добровольцев «Тигр» появилось женское подразделение. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram.

В состав отряда добровольцев специальной военной операции (СВО) впервые приняли пять женщин. «Все они давно просились добровольцами на фронт — к нашим землякам, и буквально завалили командование письмами с просьбами взять в отряд», — отметил Кожемяко.

По его словам, россиянки будут помогать бойцам СВО в качестве санинструкторов. Среди новобранцев оказалась также глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова.

Ранее сообщалось о медсестре из Волгограда, которая отправилась на СВО втайне от семьи. Она отметила, что немало россиян ушли на передовую, не сказав ничего близким.

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