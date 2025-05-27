Россиянка ушла на СВО втайне от семьи

Медсестра из Волгограда отправилась на СВО втайне от семьи

Медсестра из Волгограда Елена Лешан отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине втайне от семьи. Об этом она рассказала в беседе с ГТРК «Волгоград-ТРВ».

По словам женщины, о своем решении отправиться на фронт сыну и дочери она не рассказывала, так как боялась, что они ее не отпустят. При этом она вспоминает, что хватились ее не сразу, посколько близкие давно привыкли, что россиянка пропадает на дежурствах. «Я вещи в гараже собирала потихоньку, никто ничего не знал», — сказала Лешан.

Она отметила, что немало россиян ушли на передовую, не сказав ничего близким. Так, она повстречалась в зоне СВО с 19-летним парнем, которому ампутировали руку и часть ноги. Он рассказал, что отправился на фронт после того, как узнал, что его брат и отец получили смертельные ранения.

«Говорю: "как тебя мать отпустила?". Он говорит: "она не знала, я ей отсюда позвонил". Дух такой у наших ребят. Там совсем другие ребята», — заключила российская медсестра.

Ранее ветеран Афганской войны в 58 лет отправился на СВО втайне от семьи. Контракт россиянину разрешили подписать лишь с третьей попытки.

