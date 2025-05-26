Ветеран Афганской войны в 58 лет с третьей попытки отправился на СВО втайне от семьи

Ветеран Афганской войны в 58 лет отправился на СВО

Ветеран Афганской войны в 58 лет отправился на специальную военную операцию (СВО) на Украине втайне от семьи. Об этом он рассказал в интервью изданию «Красная звезда».

По словам бойца с позывным Сазан, в 1985 году он был призван на военную службу и убыл в Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск. Там он прослужил чуть больше года, после чего был переведен в город Кушку – самую южную точку Советского Союза, на границе с Афганистаном в Туркменской ССР.

После армейской службы он трудился на нефтяных скважинах. Поработав на вредном производстве, к 55 годам вышел на пенсию, а с началом СВО решил отправиться на фронт.

«Я семье не говорил, что собираюсь сюда. Сам решил. Жена очень беспокоилась, но сейчас гордится. Участвует в волонтерской деятельности, вместе с подругами плетут сети, собирают необходимое и передают в подразделения на СВО», — рассказал Сазан.

Контракт россиянину разрешили подписать лишь с третьей попытки. Как пишет издание, его призвали на службу весной 2023 года, «когда мобилизационные задачи уже были выполнены, но добровольцы по-прежнему требовались, а возрастной ценз был откорректирован».

Боец награжден медалью «За отвагу» за предотвращение высадки диверсионно-разведывательной группы противника в островной зоне Днепра в Херсонской области.

«У нас два автомата АК-74 и два станковых гранатомета АГС-17. Места на островах после подтопления почти непригодны для того, чтобы окапываться. Пару раз копнешь, там уже вода. Но удалось замаскироваться. А когда враг попытался высадиться, мы открыли огонь», — вспомнил Сазан, отметив, что боевую задачу удалось выполнить, несмотря на ответные обстрелы противника.

Ранее житель Дагестана дождался 18-летия и вслед за не вернувшимся отцом ушел на СВО. Он рассказал, что подписывать контракт уехал в соседний регион, а о своем решении семье сообщил только после того, как оказался на фронте.