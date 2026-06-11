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13:21, 11 июня 2026Мир

Политолог объяснил новое заявление России о ядерном оружии США

Политолог Кошкин: Россия считает, что размещенные в Европе базы США влияют на безопасность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Россия последовательно выступает за вывод американского ядерного оружия из Европы, и в нынешнем заявлении Москвы нет ничего нового. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, активизация этой темы связана с тем, что на Западе все чаще обсуждают вопросы ядерного сдерживания и возможного применения такого оружия. На этом фоне Россия напоминает о размещении американских ядерных боеприпасов на европейских базах.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что Москва считает необходимым вывести американское ядерное оружие с территории европейских стран и демонтировать инфраструктуру, предназначенную для его хранения и использования.

Как отметил Кошкин, Россия рассматривает размещенные в Европе американские арсеналы как фактор, который напрямую влияет на безопасность страны.

«Мы прекрасно понимаем, против кого воюет коллективный Запад на Украине. Против кого готовится вся Европа», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, присутствие американского ядерного оружия в нескольких странах Европы остается одним из элементов военного давления на Россию и может привести к дальнейшему росту напряженности.

Эксперт также обратил внимание, что Москва поднимает этот вопрос не впервые. Российская сторона на протяжении многих лет выступает за сокращение подобных рисков и считает, что размещение ядерного оружия за пределами национальной территории требует пересмотра.

При этом специалисты отмечают, что Вашингтон вряд ли согласится на такие шаги в ближайшей перспективе, поскольку ядерная инфраструктура остается важной частью системы безопасности НАТО.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США хотят сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями. По его словам, возникает ощущение, что в Вашингтоне желают «нагнать туман» по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний.

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