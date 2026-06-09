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18:25, 9 июня 2026Мир

Россия потребовала вывести американское ядерное оружие из Европы

Белоусов потребовал демонтировать инфраструктуру США для ядерного оружия в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Российская сторона требует вывести американское ядерное оружие с территории европейских государств и демонтировать всю сопутствующую инфраструктуру. Об этом заявил глава делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов, выступая на семинаре ПИР-Центра, передает ТАСС.

«Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим», — указал дипломат, занимающий пост посла по особым поручениям МИД России.

По его словам, Москва настаивает на возвращении этих боеприпасов в Соединенные Штаты и полной ликвидации объектов, предназначенных для их хранения и обслуживания в Европе.

«Что касается нашего тактического ядерного оружия, то оно не угрожает США, не подрывает то уравнение безопасности, которое складывалось еще в ранние постсоветские времена и продолжает быть основой стратегической стабильности по настоящее время», — заключил Белоусов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США намерены сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями. По его словам, складывается устойчивое ощущение, что в Вашингтоне стремятся «нагнать туман» по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний, посылая во внешний мир достаточно противоречивые сигналы.

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