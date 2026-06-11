На Западе высмеяли произошедшее с Каллас

Пилкингтон: Своими безумными выходками Каллас разрушила дипслужбу ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас своими безумными выходками разрушила дипломатическую службу ЕС. Об этом заявил в соцсети X ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

«Похоже, безумные выходки Каи Каллас привели к краху дипломатического аппарата ЕС. Полагаю, Каллас — своего рода герой борьбы за национальный суверенитет!» — отметил он.

Так аналитик отреагировал на публикацию газеты Financial Times, в которой утверждается, что страны ЕС рассматривают варианты возможной радикальной реформы дипслужбы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS), а также лишения должности ее главы Каллас.

Ранее Пилкингтон заявил, что планы Евросоюза о возможной заморозке потолка цен на российскую нефть демонстрируют крах его санкционной политики в отношении Москвы.