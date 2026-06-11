Чемпионка России по художественной гимнастике загадочно исчезла в Канаде

Shot: Чемпионка России по художественной гимнастике Сороковая загадочно исчезла в Канаде

Чемпионка России по художественной гимнастике и призер Кубка губернатора Краснодарского края Елизавета Сороковая загадочно исчезла после переезда в Канаду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в 2017 году спортсменка вышла замуж и перебралась с супругом в Торонто. Спустя пять лет пара распалась, а больше года назад Сороковая перестала отвечать на звонки и сообщения. С тех пор информации о ней нет.

Уточняется, что несколько лет назад Сороковая завершила соревновательную спортивную карьеру и стала тренером за границей.

Ранее другая россиянка пропала в Таиланде после неудачных попыток найти работу. Предположительно, она могла попасть в один из центров онлайн-мошенничества в Мьянме.

