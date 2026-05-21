Стало известно о смерти трех человек при ударе ВСУ по тепловозу в регионе России

18:01, 21 мая 2026Россия

В РЖД сообщили о смерти трех человек при ударе ВСУ по тепловозу под Брянском
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Стало известно о смерти трех человек при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тепловозу на станции Унеча в Брянской области. Об этом сообщили на официальной странице РЖД в «Макс».

«Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку беспилотного летательного аппарата попал маневровый тепловоз», — говорится в сообщении.

Спасти не удалось 50-летнего машиниста, его 48-летнего помощника и его 18-летнего сына, осмотрщика-ремонтника вагонов. Их семьям пообещали оказать необходимую поддержку.

12 мая сообщалось, что ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в городе Унеча Брянской области. Тогда пострадали два человека.

