Стало известно о смерти трех человек при ударе ВСУ по тепловозу в регионе России

В РЖД сообщили о смерти трех человек при ударе ВСУ по тепловозу под Брянском

Стало известно о смерти трех человек при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тепловозу на станции Унеча в Брянской области. Об этом сообщили на официальной странице РЖД в «Макс».

«Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку беспилотного летательного аппарата попал маневровый тепловоз», — говорится в сообщении.

Спасти не удалось 50-летнего машиниста, его 48-летнего помощника и его 18-летнего сына, осмотрщика-ремонтника вагонов. Их семьям пообещали оказать необходимую поддержку.

12 мая сообщалось, что ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в городе Унеча Брянской области. Тогда пострадали два человека.