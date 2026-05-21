Россиянам перечислили опасные ошибки в использовании кондиционера

Профессор Коньков: Неправильное пользование кондиционером нагружает организм

Неправильное использование кондиционера в помещении создает нагрузку на организм людей и вредит здоровью. Опасные ошибки перечислил россиянам доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков в беседе с RT.

Главной ошибкой специалист назвал установку слишком низкой температуры, которая отличается от уличной на 10-15 градусов. «Именно поэтому после нескольких часов под холодным потоком воздуха люди часто жалуются на першение в горле, заложенность носа, головную боль, мышечные спазмы или ощущение простуды», — пояснил Коньков.

Ученый также развеял миф о том, что кондиционер распространяет инфекции и создает вирусы. Однако этот прибор способен снижать защиту слизистых за счет сухого и холодного воздуха. В итоге человек становится более уязвимым перед инфекциями.

При этом в кондиционере может скапливаться пыль, бактерии и плесневые грибки. Поэтому астматикам, аллергикам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть особенно осторожными с этим оборудованием.

