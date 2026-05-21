15:30, 21 мая 2026

Объяснено значение взятия под контроль ВС России населенного пункта в Харьковской области

Минобороны: Взятие Шестеровки позволит углубить плацдарм российских войск
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие села Шестеровка в Харьковской области позволит углубить плацдарм российских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Освобождение Шестеровки позволяет расширить и углубить плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего продвижения к правому берегу Северского Донца в направлении Рубежного», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что перед началом штурма населенного пункта бойцы Вооруженных сил (ВС) России подавили БПЛА противника, а операторы дронов и артиллерия ударили по огневым позициям украинских войск.

О переходе населенного пункта Шестеровка под контроль российских военнослужащих стало известно ранее 21 мая. Боевые действия в регионе вели подразделения группировки войск «Север».

