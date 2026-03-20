Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности «корейской "Арматы"»

Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности нового северокорейского танка

Лидер КНДР Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности нового северокорейского танка. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава государства посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской Народной Армии (КНА), где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений. По завершении маневров он заявил, что попутно состоялись испытания комплекса активной защиты (КАЗ) основного танка нового типа. «Машина со 100-процентной точностью уничтожила противотанковые ракеты и беспилотники, атакующие из разных линий и направлений, и ярко продемонстрировала эффективность превосходной системы активной защиты», — сказал политик.

Ким отметил, что новинка оснащена системой дистанционного, интеграционного и автоматического управления огнем, а также комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, по его словам, инженеры сумели преодолеть основную слабую сторону северокорейских танков — низкую приспособленность к ведению ночных боев. Предположительно, речь может идти об оснащении машин приборами ночного видения.

Модернизированную версию северокорейского танка Chonma 20 («Чхонма-20»), который на Западе получил обозначение M2020, впервые показали на выставке «Развитие национальной обороны» в КНДР в 2024 году. Машина вооружена гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров и противотанковыми ракетами Bulsae-3. Двигатель способен развить мощность 1200 лошадиных сил.