«Корейскую "Армату"» модернизировали

ЦТАК показало фотографию модернизированного танка M2020

Модернизированную версию северокорейского танка, который на Западе получил обозначение M2020, показали на выставке «Развитие национальной обороны» в КНДР. Соответствующие снимки опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Танк на фотографиях отличается от образцов, показанных ранее на параде. Машина получила комплекс активной защиты с двумя поворотными установками для пуска защитных боеприпасов.

Также M2020, который внешне похож на российский танк «Армата», оснастили дистанционно управляемым боевым модулем с автоматическим гранатометом калибра 30 миллиметров. Кроме того, на крыше башни можно заметить дополнительные модули брони.

В марте M2020 задействовали на учениях. В арсенал танка входит гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров и противотанковые ракеты Bulsae-3. Считается, что машина, которую впервые представили на военном параде в октябре 2020 года, оснащена двигателем мощностью 1200 лошадиных сил.