Латвийские учителя испугались объяснять русскоязычному ребенку тему урока

РИА Новости: В Латвии учителя боятся объяснять русскоязычному ребенку тему урока

В Латвии учителя боятся объяснять русскоязычным детям тему урока и просят не усвоивших тему учеников говорить на латышском или оставляют замечания в дневниках. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местного активиста.

«Учителя с детьми разговаривают только на латышском. Уроки с детьми проводятся только на латышском. За этим всем процессом следят "смотрящие", которые поставлены министерством образования: директора школ, завучи», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, детям и их родителям не грозят штрафы за вопросы на русском языке, однако учитель вправе сделать замечание. Кроме того, националистически ориентированные преподаватели могут настоятельно посоветовать изучить латышский язык и общаться на нем, подчеркнул активист.

Ранее выступавший в защиту русского языка депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском на территории учебных заведений даже в свободное время. Политик также заявил, что его захотели лишить мандата.