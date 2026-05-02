06:00, 2 мая 2026

Латвийские учителя испугались объяснять русскоязычному ребенку тему урока

Евгений Силаев

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Латвии учителя боятся объяснять русскоязычным детям тему урока и просят не усвоивших тему учеников говорить на латышском или оставляют замечания в дневниках. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местного активиста.

«Учителя с детьми разговаривают только на латышском. Уроки с детьми проводятся только на латышском. За этим всем процессом следят "смотрящие", которые поставлены министерством образования: директора школ, завучи», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, детям и их родителям не грозят штрафы за вопросы на русском языке, однако учитель вправе сделать замечание. Кроме того, националистически ориентированные преподаватели могут настоятельно посоветовать изучить латышский язык и общаться на нем, подчеркнул активист.

Ранее выступавший в защиту русского языка депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском на территории учебных заведений даже в свободное время. Политик также заявил, что его захотели лишить мандата.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Странный огненный шар заметили в небе над российском регионом

    Япония закупила российскую нефть с Сахалина

    Латвийские учителя испугались объяснять русскоязычному ребенку тему урока

    Пластический хирург назвал возможные операции Пугачевой

    Лавров обсудил с иранской стороной пропуск российских судов через Ормузский пролив

    Стало известно о новой схеме с «перерасчетом» коммунальных платежей

    На Украине попытаются создать свой аналог Patriot

    Названы опасные для приема на голодный желудок продукты

    На Украине предупредили о новой провокации Зеленского

    Все новости
