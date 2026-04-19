14:40, 19 апреля 2026

В Латвии защищавшего русский язык депутата захотели лишить мандата

Защищавшего русский язык латвийского депутата Росликова захотели лишить мандата
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Juan Ci / Shutterstock / Fotodom  

Депутата Рижской думы Алексея Росликова, выступавшего в защиту русского языка, хотят лишить мандата. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Сегодня уже пошли опросы от правительства [Латвии], разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон, закон имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском законодательном собрании. То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда», — сказал он.

По мнению депутата, для его оппонентов участие в законодательных собраниях поддерживающего Россию и Белоруссию политика является пощечиной, которую они не могут пережить. Депутат подчеркнул, что он имеет полное право участвовать в выборах и заседаниях городского парламента, что также является проблемой для властей страны.

В начале июня 2025 года во время рассмотрения парламентом Латвии декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов с трибуны заявил: «Русский язык — наш язык!» После этого его выгнали с заседания. В декабре 2025-го он получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.

